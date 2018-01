Nieuw festival strikt volgeboekt OG3NE en muzikaal StukTV

Op 8 juni is het officieel nog geen zomer, maar kan je al wel in de tropische sferen komen bij Summer Night. Voor het eerst wordt het festival in Den Haag gehouden. De organisatie heeft voor het zangfestijn een aantal opmerkelijke namen vastgelegd. Wie wist namelijk dat de mannen van StukTV óók nog eens muzikaal zijn? Ze hopen het op het festival te bewijzen.