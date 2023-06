Nieuw Haags talent, zanger Schmoog, draagt debuutsingle op aan oma die aan alzheimer leed

Twee Minuten Met Miranda (64) helpt jongvolwas­se­nen met een beperking om zelfstan­dig te wonen

Zelf koffie maken en de was doen: dat moeten mensen met een verstandelijke beperking kunnen, vindt Miranda Rennings (64). Ze is coördinator bij Stichting Our House en zet zich in voor het verzelfstandigen van jongvolwassenen met een beperking. De bouw van het eerste Our House is gestart, met een ‘vrolijk feestje’.