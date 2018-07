Nieuw havendorpje voor ondernemers in Rijswijk

Uitdaging

,,Die ruimte is enorm belangrijk en vormt in combinatie met de opdracht die we hebben om woningen te bouwen, als de grote uitdaging van deze tijd'', zegt De Mos. ,,Want mensen moeten ook kunnen werken waar ze wonen.''

De Mos is behalve wethouder in Den Haag ook bestuurslid van het Industrieschap De Plaspoelpolder, een samenwerkingsverband van Rijswijk en Den Haag en dat zich nu richt op het aanpassen aan de tijdgeest van het enorme bedrijvengebied. Sinds de financiële crisis is het lange tijd een kerkhof van kantoorgebouwen geweest, maar begint nu langzaamaan een nieuwe vorm te vinden. Met het nieuwe extravagante kantoor van het Europese Octrooibureau, de verkoop van kluswoningen in de Plaspoelpolder en de Harbour Village. ,,Vanmiddag heb ik ook een gesprek gehad over het vergroenen van de Plaspoelpolder'', aldus Van de Laar. Maar, zegt hij, ondernemen moet de hoofdmoot blijven.

Architectuur

Directeur Leon Heddes van Heembouw, de bouwer van de Harbour Village, prijst alle betrokkenen die - ondanks de crisis bij het begin van de bouw - vast zijn blijven houden aan hoge eisen en kwaliteit van de architectuur. Daarover zijn ook omwonenden blij. ,,Toen we hier 12 jaar geleden kwamen wonen, keken we tegen vijf rijen hoge containers aan van een verhuisbedrijf''', zegt een van hen. De hoop is dat het haventje in de toekomst als jachthaventje gebruikt kan gaan worden. Daarover wordt nog gesproken. Voor fysiotherapeut Milko Zonneveld, die gisteren de sleutel kreeg van zijn nieuwe onderkomen in Harbour Village, is het al goed zoals het nu is.



,,Ik heb al twee vestigingen Rijswijk, maar hier hebben we de ruimte voor onder meer preventie-activiteiten waarbij we met mensen gaan bewegen. Ook gaan we hier chronische spier- en gewrichtsklachten behandelen.''



