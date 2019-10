Nieuw hulpmiddel voor surfers in nood: Gered na één druk op de knop

Puffend en steunend laat Niels van Campen zich op een van de banken van Jumpteam Scheveningen zakken. De projectleider van Surftracer speelde even daarvoor de rol van drenkeling, verzond via zijn horloge een noodsignaal en werd al snel door de KNRM uit de Noordzee geplukt. ,,De test is geslaagd, maar elke keer weer blijkt hoe lastig het is om apparaten op zee uit te proberen'', zegt Van Campen, zelf actief als windsurfer. Windkracht vijf en de slagregens op de Noordzee maakten de test stukken lastiger dan een paar dagen eerder, toen kanoërs in het Noorse Oslo nauwelijks met golven te maken kregen.