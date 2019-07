Nieuw kunstenplan maakt cultuur breder toegankelijk: ‘Ooievaarspas voor allen’

'Voor mensen met een laag inkomen is via de Ooievaarspas al veel cultuur gratis of met korting toegankelijk', staat in het deze week gepresenteerde beleidskader kunst en cultuur 2021-2024 van de gemeente Den Haag. 'Voor de inkomensgroep daar net boven is cultuur minder goed bereikbaar'. Wethouder cultuur Robert van Asten: ,,We willen met de Ooievaarspas naar een Rotterdams model. Daar kunnen inwoners die net iets meer hebben te besteden hem kopen. Dan wordt het een soort Museumkaart die voor iedereen is te gebruiken.''