Nieuw leven voor oude Planetarium in Museon: De magie werkt nog steeds’

Wachttij­den bij HMC-ziekenhui­zen zijn het langst van Nederland: In Antoniusho­ve zelfs 7,8 weken

16:11 Patiënten die een afspraak willen maken op een polikliniek van een van de HMC-ziekenhuizen, moeten daar steeds langer op wachten. Ziekenhuis Antoniushove in Leidschendam heeft zelfs de langste wachttijden van het land: gemiddeld 7,8 weken in 2019. Dat is een stijging van meer dan een week in een jaar tijd.