Nieuw museum Comm mikt op 100.000 per jaar

Ruim anderhalf jaar lang was de voorpui dichtgeplakt voor een ingrijpende verbouwing. Afgelopen donderdagavond verrichtte oud-topman van de KPN Wim Dik (78) de heropening van het Museum voor Communicatie aan de Haagse Zeestraat en vanaf vrijdagochtend kon het publiek er terecht. ,,Er stonden voor openingstijd al nieuwsgierige bezoekers te wachten'', zegt Sarah-Jane Earle, coördinator presentatie en educatie van Comm, zoals het museum tegenwoordig heet. ,,Zowel vrijdag als beide dagen van het weekeinde zijn er enkele honderden bezoekers gekomen. We kunnen spreken van een druk openingsweekeinde.''



Van woensdag op donderdag was nog de hele nacht doorgewerkt om het museum klaar te krijgen voor de officiële opening. Op enkele kinderziektes na is het eerste weekend volgens Earle vlekkeloos verlopen. ,,Het museum is een stuk interactiever geworden, maar alles werkte naar behoren. We krijgen positieve reacties van het publiek. Niet alleen omdat er meer te doen is, maar ook voor de nieuwe entree en indeling van het gebouw. Vanaf de buitenkant is ook beter te zien wat zich binnen afspeelt. Dat moet wel, want de museumshop, het café en de werkplekken op de benedenverdieping zijn ook zonder museumbezoek vrij toegankelijk.''