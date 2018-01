‘Nieuw’ Noordeinde voor Prinsjesdag af

Op zoek naar vrouw die stiekem is gefilmd in pashokje in Den Haag

8 januari De politie heeft vandaag een man aangehouden omdat hij een vrouw zou hebben gefilmd toen ze kleding aan het passen was. Dat gebeurde in een filiaal van de H&M in het centrum van Den Haag. De man was voor de vrouw een volslagen onbekende, zo meldt de politie.