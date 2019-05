Nieuw onlineprogramma gaat uitzoeken hoe gastvrij Den Haag is

Drie presentatoren, drie locaties, drie steden die worden getest. Een nieuw onlineprogramma is aangekondigd, waarbij live-interactie de hoofdact is. ‘Lastig’ is op zaterdag 25 mei te vinden in Den Haag en op Youtube.

Drie verschillende locaties die tegelijkertijd live zijn in één uitzending. Dat is waar het programma om draait. Iedere week zullen drie presentatoren verschillende steden testen op gastvrijheid. Volgens producent en regisseur Mitchel Mooij van ‘Lastig’ is dit de toekomst. ,,Het is iets unieks, waarbij de presentatoren allemaal ergens anders zijn, en dat live.”

Het zal die avond vooral druk worden in de regiekamer. ,,Het videosignaal van de drie locaties wordt naar de regiekamer gestuurd, die er dan één uitzending van maakt”, vertelt de producent.

Tijdens het programma is er directe interactie met de kijkers. ,,De kijkers kunnen zelf naar de locatie toe komen of via de chat contact zoeken met de presentatoren. Zij krijgen die berichten in beeld te zien en kunnen er meteen op reageren”, legt Mooij uit.

Opdrachten uitvoeren

Wie het programma gaan presenteren is geen geheim. ,,We hebben Quincy Voorhout, JoJo Pors en Romy Ruitenbeek die de steden in gaan.” Tijdens de eerste aflevering op 25 mei zal Quincy Voorhout, bekend van Brugklas en 100% Coco in New York, het centrum van Den Haag onder de loep nemen.

De gedachte achter het programma is om de steden te testen op gastvrijheid, met name de uitgaansgelegenheden. Hierbij zullen de presentatoren opdrachten uitvoeren, bedacht door de kijkers. ,,Een groot onderdeel van de interactie is dat de kijkers opdrachten insturen die gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld dat de presentator shotjes moet doen of andere gekke dingen”, vertelt Mooij.

Kloppend hart

Vrijdag 17 mei wordt de promo opgenomen op het Plein in Den Haag. Volgens regisseur Mooij wordt dan de toon al gezet. ,,We maken vast een voorproefje.” Ze zijn wel nog op zoek naar figuranten voor de promovideo. Zelf kan Mooij niet wachten tot het programma draait. ,,Ik ben echt het kloppende hart achter het programma, zonder mij had het niet bestaan.” Maar hij produceert het programma niet alleen, hij doet dit samen met Jeffrey Hertogs, waar hij echt niet zonder zou kunnen. Jeffrey is de bedenker van het project.

‘Lastig’ is vanaf 25 mei iedere zaterdag om 21.00 uur te zien op Youtube en Twitch. De uitzending zal tot diep in de nacht doorgaan, om het echte uitgaansbeeld in beeld te brengen. Het programma is te volgen via het youtubekanaal LASTIG. en het twitchkanaal lastigtv.

Interesse in een figurantenrol of meer informatie over ‘Lastig’ en Inventive Media NL? Dat is te vinden op de website.

