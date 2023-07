Nieuw plan: strandtenten mogen hele jaar blijven staan op Scheveningen

Pokeraar (63) wint 300.000 euro met straight flush in Schevenin­gen

Een 63-jarige man heeft dit weekend in Den Haag de jackpot gewonnen met pokeren. In een vestiging van Holland Casino in Scheveningen ging de Haagse pokerspeler met bijna 300.000 euro naar huis. ,,Het is iets waar je altijd van droomt. En nu gebeurt het. Geweldig!”