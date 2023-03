Nieuw: raadsleden die zich opwerpen als waarnemer bij Haagse demonstraties. Maar is dat wel verstandig?

Shovel­chauf­feur (60) die politieaf­zet­ting doorbrak ook verdacht van mishande­ling en bedreiging

De chauffeur van een shovel die zaterdag bij de boerendemonstratie in het Zuiderpark in Den Haag werd opgepakt, blijft nog zeker tot vrijdag vastzitten. Hij wordt verdacht van vernieling, verzet met letsel, mishandeling en bedreiging, meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag.