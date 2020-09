Nieuw schoolgebouw, gezondheidscentrum en 40 sociale huurwoningen in Moerwijk-Oost

Vrijspraak en lagere straf in zaak gestolen gereed­schap

24 september Voor het Openbaar Ministerie is een strafzaak tegen twee Hagenaren wegens de diefstal van professioneel gereedschap en het witwassen van deze spullen uitgelopen op een tegenvaller. Eén verdachte is vrijgesproken, de ander krijgt een lagere straf dan was geëist.