Nieuw seizoen van ‘rugby op rolschaatsen’ bijna van start: ‘Eerst oog om oog, daarna een knuffel’

‘Voyage of Time’ profiteert optimaal van 840 vierkante meter grote koepel­scherm

14:11 Liefhebbers van films op IMAX vinden dat dit enorme formaat van het doek het verschil uitmaakt tussen een film kijken en een film ervaren. Dat is een tikkeltje overdreven natuurlijk, want het gaat voorbij aan de impact van de film in kwestie, maar in het geval van Voyage of Time wordt hoe dan ook optimaal geprofiteerd van het 840 vierkante meter grote koepelscherm van Omniversum in Den Haag.