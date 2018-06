'Nieuw' Wilhelmus zonder Duitsen bloed voor eerst gezongen

Rustige dag rond belaagde Hindoe tempel

16:23 Het is vandaag een rustige dag gebleven voor de door vernielingen geteisterde Hindoe tempel in de Haagse Schilderswijk. Voorganger van de Shri Ram Mandir in de Mijtensstraat legt tijdens de 'gewone zondagsdienst zoals we die altijd doen, zonder bezig te moeten zijn met wat er buiten de tempel gebeurt' in het Nederlands uit wat de gemeente Den Haag doet om de tempelgangers een veilig gevoel te geven. ,,Zonder dat daarmee is gezegd dat het ook direct veiliger is'', zegt hij.