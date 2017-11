Nieuwbouw voor versleten sportzalen

Boek 'Beruchte' Schilderswijk onder vuur in boeken

11 november Het is de beruchtste wijk van Nederland en die inspireert. Twee schrijvers komen afzonderlijk van elkaar met een boek over de Haagse Schilderswijk. Hendrik Jan Korterink schreef een 'misdaad-biografie', Martin Schouten een spannende who-dunnit met in de hoofdrol politie-inspecteur Drooglever.