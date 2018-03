Nieuwe 70 meter hoge woontoren in Laak

De Hoge Vrijheid is volgens de gemeente Den Haag een bijzonder project in Nederland. Het zou voor het eerst mogelijk zijn om als individuele koper de plek, de gevel, het woonoppervlakte, het aantal verdiepingen en de plattegrond van de woning helemaal zelf samen te stellen in hoogbouw. Ook bepalen de kopers, als collectief, de uitstraling van het gebouw. De BOE-kavelwedstrijd begon in 2013 met een prijsvraag waarvan de belangrijkste eis mede-opdrachtgeverschap is. Uit de prijsvraag zijn drie ontwerpers gekozen die daarna met een ontwikkelaar een concreet plan hebben ontwikkeld en aan de gemeente voorlegden. Het gebouw omvat zo'n honderd woningen en is gasloos en energieneutraal.

Kroon

Een jury oordeelde dat de in de Hoge Vrijheid veel ruimte is voor de kopers en dat ze goede begeleiding krijgen. Lovend is men ook over 'de kroon' op het gebouw, typerend voor Haagse hoogbouw, die wordt gevormd door allemaal totaal verschillende woningen.



,,De Hoge Vrijheid is een sensationeel gebouw, waarin je ziet dat individuele vrijheid voorop staat'', zegt architect Martijn van der Hijden. De gunning van het complex is inmiddels definitief. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt in overleg met kopers.