Nieuwe aanpak: 3000 weesfietsen geruimd

Het gaat om fietsen die 28 dagen of langer ongebruikt op dezelfde plek staan. Ze worden gefotografeerd en gelabeld. Staat de fiets er vier weken later nog hetzelfde bij, dan wordt deze van een tweede label voorzien en naar een depot gebracht. De toezichthouders doen hun werk nu in twaalf verschillende gebieden, waar 52 zogenoemde hotspots zijn aangewezen. Die plekken, vaak rond scholen en stations, kennen zij uit eigen ervaring, maar ook bewoners geven locaties door. In september moeten alle hotspots geschoond zijn van weesfietsen.



De afgelopen jaren zijn op deze manier al heel wat fietsen uit de stallingen geplukt. Tussen 2013 en 2016 waren dat er elk jaar tussen de 15.000 en 16.700. Afgelopen jaar was dat al gestegen naar ruim 19.000 fietsen.



Eigenaren kunnen tegen betaling van 25 euro hun fiets terug krijgen. Dat gebeurt echter niet vaak, zo laat een woordvoerster van de gemeente weten: ,,In 2017 zijn er 19.052 fietsen naar het fietsdepot aan de Junostraat zijn gebracht. Daarvan zijn 17.473 fietsen niet opgehaald.” Die worden dan aan leer-werkcentra verkocht, geveild aan handelaren of ze gaan naar goede doelen of worden vernietigd.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!