Nieuwe aanval op door explosief getroffen woning in Plantenoord, dit keer zou er zijn geschoten

HTM wil met bikinilijn én Zóóómerbus reizigers terugwin­nen

De bikinilijn naar Scheveningen, waarmee strandgangers sneller naar het strand konden reizen, was vorig jaar een enorm succes. De tramlijn keert daarom deze zomer terug in de stad. Daarnaast komt de Haagse vervoerder HTM met een speciale Stap in Zóóómerbus.

23 juni