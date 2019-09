Nieuwe ADO-directeur Hamdi wil ook rust buiten de lijnen: 'Ik moet verbinden'

,,Ik ben blij dat ik terug ben", zei Mohammed Hamdi gisteren bij zijn officiële presentatie in het Cars Jeans Stadion. Daar heeft hij de eerste twee weken vooral gesprekken met al zijn collega's gevoerd. ,,Er zit een stukje kennismaking in, maar ook wat mensen drijft om bij ADO Den Haag te werken. Ik vind het van belang om te weten waar zij de club over vijf jaar zien staan."

Hoewel Hamdi zich dus vooral met de lange termijn gaat bemoeien, is het op dit moment hectisch. Niet in de laatste plaats door het proces van zijn benoeming, die in een Haagse machtsstrijd ontaardde. Zo was de raad van commissarissen het niet eens met de plannen van de Chinese grootaandeelhouder en lekten er verhalen over verdeeldheid in het stadion uit.

,,Dat was niet altijd even makkelijk", zegt Hamdi, die er bewust voor gekozen heeft om zijn mond te houden. ,,Het heeft me ook niet geraakt. Het is inherent aan de positie van een directeur dat iedereen een mening over je heeft, maar leuk is het niet."

Stabiliteit

Nu hoopt Hamdi zo snel mogelijk de rust en stabiliteit op bestuurlijk vlak te laten terugkeren. Gezien de geschiedenis van ADO geen gemakkelijke opdracht. ,,Ik hoor ook van iedereen: 'Dat gaat niet lukken'. Dan denk ik: waarom niet? Ik kom naar kantoor en heb hier fijne gesprekken. Niemand is naar me toe gekomen en heeft gezegd: 'Wat doe jij hier?'"

Op aanbeveling van de headhunter en de raad van commissarissen is ook een team om Hamdi heen verzameld. Gisteren kwamen ze samen. Naast algemeen directeur Hamdi, financieel directeur Henrik-Jan Rinner, gedelegeerd commissaris Frans van Steenis en bestuursadviseur Kees Jansma.

Quote Dat ik lange tijd bij ADO Den Haag wil blijven, is de reden dat ik heb ingestemd met de adviseurs Mohammed Hamdi

,,Een heel mooie mix", vindt Hamdi, die met deze ondersteuning jaren vooruit hoopt te kunnen. ,,Dat ik lange tijd bij ADO Den Haag wil blijven, is de reden dat ik heb ingestemd met de adviseurs. Dat het een zwaktebod zou zijn is helemaal niet aan de orde. Daarnaast vind ik het een goed idee dat er met Henrik-Jan nog een directeur in het team zit, die hier al langer werkt."

Grootaandeelhouder

Toch zal Hamdi de eindverantwoordelijke zijn. Ook is voor hem een belangrijke rol in de relatie met de Chinese grootaandeelhouder United Vansen weggelegd. ,,Zij zijn op afstand betrokken, maar willen een nauwere band", weet Hamdi, die inmiddels enkele gesprekken met Wang Hui heeft gevoerd. ,,Hij stelde geen onrealistische zaken voor. Waar hij naartoe wil, is dat de club zijn eigen broek kan ophouden. Van daaruit willen ze ook dat de club verder komt. Sportief, maar ook commercieel."

Voor Hamdi is werken met een clubeigenaar ook niet nieuw: in Abu Dhabi bij Al-Jazira deed hij het al. ,,Alleen was het daar gewoon: de eigenaar beslist. Hier is dat totaal anders. Ik ben er ook niet bang voor dat ik aan de leiband van de eigenaar moet lopen. Wel is het een uitdaging om iedereen op één lijn te krijgen. Het gaat erom: waar staat ADO en waar willen en kunnen we heen. Ik moet daarin verbinden."

‘Ik keek nog een keer achterom’ Twee weken is Mohammed Hamdi terug bij ADO Den Haag, de club waar hij tot vijf jaar geleden al op de commerciële afdeling werkte. De 35-jarige Hagenaar kan zijn afscheid van toen nog als de dag van gisteren herinneren. ,,Ik keek bij het wegrijden van het stadion nog een keer achterom en dacht: het zou toch wel mooi zijn om nog een keer terug te keren.” Nee, een rol als algemeen directeur had hij toen nog niet voor ogen. Toch kwam het daar deze zomer van nadat een door ADO ingeschakelde headhunter hem als topkandidaat aanwees. In de tussentijd had Hamdi ervaring opgedaan, onder andere als eindverantwoordelijke van de commerciële- en marketingafdeling van Al-Jazira. Net als Manchester City is die club van sjeik Mansour uit Abu Dhabi.