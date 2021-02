Nieuwe afspraken voor Haagse huurders: betaalbaarheid en leefbaarheid centraal

Samen met de gemaakte prestatieafspraken blijft de gemiddelde huursomstijging in 2021 onder inflatie. Inez Stapper, van Huurdersorganisatie Haag Wonen en de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden, is tevreden met het resultaat: ,,De afspraken zijn in goed overleg en wederzijds vertrouwen gemaakt. We zijn bovendien erg blij met de afspraken bij huurachterstanden en betalingsproblemen. Juist in tijden van een coronacrisis zien we hoe belangrijk dit is.”

Eerder al spraken de corporaties, huurders en gemeente af het komend jaar tot afspraken te komen over leefbaarheid. Balster: ,,Of het nu gaat om woonoverlast of de kwaliteit van de buitenruimte, ook dat zijn zaken die mensen dagelijks raken.”

Den Haag onderzoekt momenteel de kwaliteit van de Haagse woningvoorraad, waarbij de focus ligt op gezond en veilig wonen. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de kwaliteit van woningen. Een van de onderdelen is de aanpak van de vocht- en schimmelproblematiek.

Rijkssteun

De financiële situatie van de Haagse woningcorporaties is kwetsbaar. Balster: ,,Onze corporaties halen alles uit de kast om te investeren in nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Ik ben enorm blij met de aandacht voor nieuwbouw, maar juist ook voor de leefbaarheid in bestaande wijken. We hebben met elkaar een maatschappelijke opdracht van jewelste. Het woord volkshuisvesting past daarbij. We moeten echt op korte termijn financieel ondersteund gaan worden door de rijksoverheid. Onze regio komt al over een paar jaar 10 miljard tekort. Het afschaffen van de belasting op corporaties en investeringen van het rijk in betaalbaar wonen en het opknappen van onze wijken zijn keihard nodig.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.