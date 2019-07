Nieuwe 'ambassade' vraagt aandacht voor Noordzee: 'Vissen kunnen elkaar nauwelijks nog verstaan’

De zee. Je kunt er heerlijk in pootje baden of langs wandelen. Er gebeurt echter meer in het zilte sop. De zee zorgt voor de verse vis en is een snelwegennet voor het goederenvervoer over water. Een werkplek voor windmolenparken en olieboorplatforms. De zee is bovendien voor menig inwoner van Den Haag altijd dichtbij, onze naaste buur en oudste voorvader.