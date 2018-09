Nieuwe attractie in Madurodam: ontsnappen aan de klauwen van de Waterwolf

,,Het is het meest ambitieuze bouwproject ooit in Madurodam'', legt Joris van Dijk, directeur van Madurodam uit. ,,In zeven maanden tijd hebben we een rijksmonument uit de Top 100 Rijksmonumenten van Nederland nagebouwd.'' Het project is van binnen en van buiten gecreëerd door medewerkers van het themapark. ,,Dat maakt het tot een echt meesterwerk. Met de Waterwolf zijn we in alles een stap verder gegaan ten opzichte van voorgaande attracties: nog meer techniek en spektakel, nog meer interactie, nog mooier.''