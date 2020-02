Nieuwe baas bij het Openbaar Ministerie

Mossou en Verhoeff werden geweigerd bij ADO vanwege een kritisch artikel

Een nieuwe Voetbal op Vrijdag! Sjoerd Mossou en Etienne Verhoeff werden deze week geweigerd bij ADO Den Haag, vanwege een kritisch artikel in onze krant. Verder bespreken de heren het gebrek aan professionaliteit van Ajax in Europa, Dick Advocaat en PSV, dat bijna uit een crisis is.