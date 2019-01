Nieuwe baas voor Panorama Mesdag

Het Panorama Mesdag omvat een cilindervormig panoramaschilderij van 14 bij 120 meter. Het schilderij van de Noordzee, de duinen, Den Haag en Scheveningen werd in 1881 geschilderd door Hendrik Willem Mesdag, met assistentie van enkele anderen.



Het is een goed bezocht museum. In 2015 bijvoorbeeld kwamen er bijna 183.000 mensen kijken. Jaarlijks zijn er verschillende tijdelijke exposities.



Schat volt Diederik von Bönninghausen op als directeur van het Haagse museum. Hij stond vanaf 1 mei 2017 aan het roer.



