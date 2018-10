Nieuwe beelden rondom vermissing Mona Baartmans

Vierde rijstrook op drukke A4 eerder open

10:44 Op de snelweg A4 is vandaag een vierde rijstrook tussen Vlietland en Leidschendam in de richting Den Haag geopend. Het verbreden van de weg zou aanvankelijk pas in december klaar zijn, maar omdat het werk sneller verliep dan verwacht kan het verkeer nu al over de vierde strook.