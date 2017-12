Nieuwe beeldentuin in park Vreugd en Rust

In totaal worden er in het park, waar al twee beelden staan, zes beelden bijgeplaatst. Drie daarvan staan nu in de opslag, twee worden verplaatst vanuit de Herenstraat en één beeld wordt nog gemaakt door de Leidschendamse kunstenaar William Rosewood. De gemeente Leidschendam-Voorburg schaft het beeld aan voor 24.000 euro.



Volgens het gemeentebestuur is die aanschaf goed te verdedigen, omdat het kunstwerk 'een unieke uitstraling en boodschap heeft, passend bij Voorburg'. Het werk met de naam PI=Infinity is 'een verwijzing naar de samenleving waarin mensen met elkaar verweven zijn en met elkaar samenleven'.



De kunstenaar, die internationaal exposeert, heeft zich eind vorig jaar zelf bij de gemeente gemeld om te zeggen dat hij een beeld wilde maken dat in Leidschendam-Voorburg een plek zou kunnen krijgen.



Het beeldenpark wordt ingericht met geld uit de budgetten voor kunstbevordering en beheer, cultuureducatie en media.



Het is een idee dat al enkele jaren leeft bij de gemeente Leidschendam-Voorburg en Stichting Mooi Voorburg. Met onderscheidende iconische beelden moet de omgeving aantrekkelijker worden.