Nieuwe besmettingen in Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar

Iedereen een Tesla en zonnepane­len op het dak: ‘We kunnen niet alles tegelijk’

9:22 De ambities in de Haagse regio zijn groot als het om duurzaamheid gaat. Binnen tien jaar moeten duizenden woningen van het aardgas af, komen er duizenden laadpalen bij en liggen er overal zonnepanelen. Maar kan het netwerk al die Tesla’s wel aan? Netbeheerder Stedin durft in ieder geval niet meteen keihard ‘ja’ te zeggen. ,,We kunnen niet alles tegelijk.’’