Nieuwe bibliotheek in Benoordenhout komt tijdelijk in Rotonde-gebouw van de ANWB

Update Mogelijk explosief gevonden in supermarkt in Den Haag, op strand tot ontplof­fing gebracht

In een supermarkt aan de Guido Gezellestraat in Den Haag is mogelijk een explosief gevonden. De politie laat weten dat er in de nacht van zondag op maandag een voorwerp naar binnen is gegooid. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het object tot ontploffing gebracht.