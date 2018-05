Nieuwe BMW's voor college van b en w zijn zuinig en rázendsnel

Het liefst had de gemeente volledig elektrische auto's geleased, maar dat bleek geen optie. Want dan was het óf een kleine auto geworden óf een Tesla, weet Jaakke. Meer smaken zijn er niet. ,,Het aanbod is beperkt, omdat er nog niet genoeg vraag naar is. Een kleine auto is ongeschikt om met chauffeur in te rijden en aan de Tesla zitten wat haken en ogen. Het is niet de meest comfortabele auto als je op de achterbank zit. Het is een wat sportievere auto.'' De BMW 530e, de meest zuinige in de zogenoemde 5-serie van BMW, is volgens Jaakke een goede keus: ,,Het is een comfortabele auto, die er representatief uitziet.'' Met andere woorden: de burgemeester en wethouders komen hierin goed voor de dag en kunnen op de achterbank lekker werken.