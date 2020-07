Nieuwe burgemeester Den Haag: ‘Justitie, schiet op met corruptieonderzoek’

De nieuwe burgemeester van Den Haag wil dat het Openbaar Ministerie snel het corruptieonderzoek afrond naar oud-wethouders Richard De Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag (HvDH). ,,Dat is voor iedereen beter. En het is ook fair.”

De huidige onduidelijkheid is onwerkbaar in de gemeenteraad, zei Jan van Zanen donderdagmiddag in een persgesprek voorafgaand aan zijn installatie als eerste burger van de hofstad. Hij is de opvolger van Pauline Krikke, die vorig jaar oktober aftrad na het rapport over de vonkenregen tijdens het vreugdevuur van Scheveningen.

Dat gebeurde vijf dagen nadat de rijksrecherche binnenviel in het stadhuis en de woningen van de twee wethouders, op zoek naar informatie over mogelijke corruptie. De twee bestuurders zouden in ruil voor financiële steun aan de partij vergunningen hebben verleend en geheime stukken gelekt.

Verdenking

Maar driekwart jaar na die geruchtmakende inval in het IJspaleis, die onmiddellijk de val van het college van burgemeester en wethouders inluidde, zwijgt het Openbaar Ministerie nog steeds in alle talen over de aard en de ernst van de verdenkingen tegen de voormannen van Hart voor Den Haag. Beide ex-wethouders ontkennen de beschuldigingen bij hoog en laag. De Mos is inmiddels teruggekeerd als fractievoorzitter in de gemeenteraad, Guernaoui is momenteel ambteloos en werkloos burger. ,,Zolang de verdenking er is, kom ik nergens aan de bak”, zegt hij daar regelmatig over.

Van Zanen dringt bij zijn aantreden aan op snelheid bij justitie. ,,In deze raad, met vijftien verschillende fracties, moeten partijen met elkaar samenwerken om besluiten te nemen. Natuurlijk moet het onderzoek zorgvuldig worden uitgevoerd, maar de huidige onduidelijkheid bemoeilijkt de politiek. Daarom moeten we daar van af en dring ik aan op snelheid in het strafrechtelijk onderzoek. De Haagse bevolking heeft een gemeenteraad gekozen en die moet haar werk doen. Als het OM reden ziet om hierin in te grijpen, dan is het haar verantwoordelijkheid dit te doen. Maar justitie moet wel in het oog houden hoe ingewikkeld dit is voor de Haagse democratie.”

Het Landelijk Parket is vooralsnog niet ingegaan op de vraag om een reactie op deze oproep. Richard de Mos is blij met de oproep. ,,Ik wil verder, ik wil positiviteit in mijn leven. Daarom zal ik ook niet rancuneus zijn als er geen zaak blijkt te zijn. Sommige mensen hebben in getapte telefoongesprekken dingen gezegd waarvan ik ook zou denken: wat is hier aan de hand. Als iemand zegt ‘we hebben de wethouder in onze zak’, dan snap ik dat je de wenkbrauwen fronst. Maar als ze verder niets hebben kunnen vinden, moeten ze dat ook zeggen.”