Nieuwe burgemeester van Den Haag wordt donderdag bekendgemaakt

De vergadering waarin de aanbeveling wordt gedaan, vindt achter gesloten deuren plaats en is niet toegankelijk voor publiek en pers. Na de besloten vergadering wordt in de openbare vergadering, die daarop aansluit, een mededeling gedaan over de aanbeveling voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Voor de functie hebben 23 mensen gesolliciteerd.

Diligentia

De vergadering vind donderdag plaats bij Theater Diligentia. Vanaf 19.30 is de openbare vergadering live te volgen via de gemeente website. Volgens een woordvoerster van de griffie viel de keuze op de theaterzaal van Diligentia omdat daar de zaal goed afgesloten kan worden en er voldoende ruimte is om onderling anderhalve meter afstand te houden. Of de raadsleden in de zaal, op het podium of op verspreid over beide plekken zitten, is niet bekend.