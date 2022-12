Nieuwe chauffeurs melden zich, maar daarmee zijn problemen op taxibus voorlopig nog niet voorbij

Column Geestver­rui­men­de middelen of niet, in Den Haag raak je sowieso de weg wel kwijt

Je verzint het niet: internet bestaat al sinds 1982 en pas nu is er een gemeentelijke website waarop je in een handomdraai kunt zien waar in Den Haag wegwerkzaamheden worden uitgevoerd. Toepasselijk woord is dat, wegwerkzaamheden. Want je ziet ze nooit.

1 december