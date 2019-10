Nieuwe Den Haag Exclusief over beruchte seriemoordenaar Koos Hertogs

Veertig jaar geleden was Den Haag in de ban van deze seriemoordenaar. Op het podium vertelt rechercheur Hans Smit hoe de destijds 30-jarige Koos ontmaskerd werd. De Hagenaar stond tot dan toe alleen bekend als een inbreker die al vijftien jaar in gevangenissen had doorgebracht. DNA-onderzoek of internet was er begin jaren tachtig niet, wel zijn creatieve manier van denken. Voor Smit was het destijds zijn eerste grote moordonderzoek.