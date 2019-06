Nieuwe directeur Festival Classique: ‘van groots Aïda tot miniconcert in het reuzenrad’

Het publiek zal er weinig van merken, maar het jaarlijkse Festival Classique heeft een nieuwe directeur gekregen. Nadat Annemarie Goedvolk jarenlang het gezicht was van het populair klassieke evenement in juni in Scheveningen, wacht Neeltje Leemans de taak om het festival succesvol het nieuwe decennium in te loodsen. Onder het motto 'never change a winning team' gaat Leemans verder op de ingegane weg. ,,Festival Classique kent drie kernwoorden: toegankelijk, verbindend en verrassend'', zegt ze. ,,We willen drempels wegnemen bij het publiek, daarom zijn er concerten op verrassende locaties, soms in de buitenlucht.''