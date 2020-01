Nieuwe eigenaren voor Mega Stores in Den Haag

Leerlingen van ‘t Kraaienest komen samen in één gebouw

21:27 Alle leerlingen van ‘t Kraaienest zitten in de toekomst onder één dak. Dat wordt mogelijk door een uitbreiding van het schoolgebouw op het terrein van Ipse de Bruggen Craeyenburch in Nootdorp. ‘t Kraaienest is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.