Nieuwe expositie Fotomuseum: ‘In soberheid DDR schuilt ook de schoonheid’

Een groter contrast met Erwin Olaf is nauwelijks denkbaar. Waar het Fotomuseum Den Haag de afgelopen maanden een stormloop van publiek te verwerken kreeg bij het geënsceneerde en bij vlagen overdadige werk van fotograaf Erwin Olaf, overheersen nu de soberheid en grijze kleuren van de voormalige DDR.



In zijn nieuwe tentoonstelling brengt het Fotomuseum een compilatie van het Duitse fotografenechtpaar Ute en Werner Mahler. De twee kunnen bogen op een carrière die meer dan 40 jaar beslaat. Voorbij de grenzen van de DDR heet de expositie. Al dateert de Duitse Wende alweer van 1989, de grauwsluier die het leven in de socialistische Boeren- en Arbeidersstaat tekende, is ook in hun latere werk nooit verdwenen. 'Ze zijn niet op zoek naar wereldsterren', aldus het museum. 'Niet naar grootse, glamoureuze of dramatische momenten in het menselijk leven, maar ze observeren de gewone mens die zijn leven lijdt in slaperige voorsteden en vergeten volksbuurten.'