Nieuwe fietsparkeergarage trekt nu al de aandacht van Lonely Planet

Fietsenstallingen bij stations waren tot voor kort plekken waar je zo snel mogelijk in en uit ging om de trein te halen of om op tijd op kantoor, school of universiteit te komen. Hoe anders is dat bij station Den Haag Centraal waar begin deze maand de ondergrondse stalling opende die ruimte biedt aan 8000 fietsen. ‘Deze op een museum geïnspireerde fietsgarage verlegt de grenzen bij de stedelijke mobiliteit’, schreef het internationaal online magazine voor industriële vormgeving Yanko Design afgelopen week. De interesse is groot.