Nieuwe fietsroute langs kastelen in regio

Haagse mastermind lichtte buitenlanders op voor tienduizenden euro's

17:53 De politie heeft vanmorgen in Den Haag twee Hagenaren aangehouden omdat ze Oostenrijkers en Duitsers voor duizenden euro’s met spookfacturen zouden hebben opgelicht. In totaal zijn er bij de Nederlandse politie al 150 aangiftes bekend. Zij werden per persoon voor honderden of duizenden euro’s opgelicht.