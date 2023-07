Nieuwe Haagse coalitie laat op zich wachten: verkenner Slob last break van een maand in

Komst bungalow­park in recreatie­ge­bied Vlietland leidt tot nieuw protest: ‘Geen informatie achterhou­den’

Tegenstanders van de komst van een bungalowpark in recreatiegebied Vlietland protesteren dinsdagavond voor de deur van raadhuis Swaensteyn in Voorburg. Ze zijn boos dat de gemeenteraad achter gesloten deuren praat over een politiek gevoelig onderwerp dat veel burgers aangaat.