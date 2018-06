Nieuwe Haagse wethoudersploeg is ingezworen

Even vragen aan Met de wind door je haren in een riksja

20:01 De bewoners van woonzorgcentrum WZH Transvaal kunnen in hun handen wrijven, want ze hebben een wel héél bijzondere 'taxi' tot hun beschikking. Gisteren is hen namelijk een riksja overhandigd. Marlein Heskes Duarte van WZH is blij met het oosterse voertuig.