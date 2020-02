Nieuwe hoofdofficier Zwinkels: ‘Misdaad bestrijden is als onkruid wieden, het is nooit helemaal weg’

Emile en Sjaak geven oude elektri­sche auto’s nieuw leven: ‘We krijgen zelfs verzoeken uit Australië’

9:38 De eerste elektrische auto’s in Nederland stammen al uit 2007, maar verkeren vaak nog in prima staat. Alleen is er één klein probleempje: ze komen niet meer zo ver. Met de bestaande batterijen halen ze meestal niet meer dan 80 kilometer. Twee jonge ondernemers in Delft hebben daar nu iets op gevonden. Zij bouwen nieuwe batterijen in de oude auto's, waardoor die 250 kilometer kunnen rijden. ,,We krijgen zelfs verzoeken vanuit Australië.’’