Nieuwe huurscooter moet aso-proof worden: ‘Boetes sturen we gewoon door’

Bewoners en ondernemers uit het centrum gaven vorige week aan te vrezen voor onveilige verkeerssituaties en een toename van parkeeroverlast en ‘zwerfscooters’ in de stad. De maatregelen waarmee Felyx dat tegengaat zijn onder meer streng toezicht, een makkelijk bereikbare hulplijn en een begrenzing van de maximumsnelheid van de scooters. ,,Als ze bijvoorbeeld hinderlijk op de stoep staan, dan kunnen mensen ons altijd bellen of via sociale media bereiken”, zegt Selhorst. ,,Dan komen we hem zelf ophalen.” Hij mikt voorlopig op een ophaaltijd van rond een half uur. ,,In ieder geval sneller dan als je de gemeente moet inschakelen om een zwerffiets op te halen.”

Asociaal

Dat is niet de enige taak waarmee het team achter de scooters is belast. Zo laden zij de batterijen op van alle 200 scooters die door de stad zullen rijden en doen ze elke vier dagen een kwaliteitscheck. Daarnaast worden de voertuigen 24/7 gemonitord. Door de data die via een app doorgestuurd wordt, weet Felyx wie, waar, wanneer en hoelang gebruik van de scooter heeft gemaakt. ,,Als gebruikers asociaal weggedrag vertonen en daarvoor een boete krijgen, dan sturen we hem gewoon door”, zegt Selhorst. ,,En door de beperkte snelheid kunnen ze ook niet zóveel overlast veroorzaken.”



De scooters zijn te huren via de Felyx-app. De huur is wel pittig: voor een minuut betaal je 30 cent. Felyx verwacht eind dit jaar met een abonnementsvorm te komen.



