Nieuwe insectensoorten waargenomen in duingebied

De unieke soorten die tot nu toe gevonden zijn: een bij, een wants, twee soorten cicaden, drie verschillende soorten vliegen, een stofluis en een sieralg. De ontdekkingen werden gedaan in het gebied dat zich uitstrekt van Hoek van Holland tot aan Noordwijk.

Vincent Kalkman van Kenniscentrum Insecten is verheugd met de vondst. ,,Sommige soorten zijn eerder simpelweg over het hoofd gezien en anderen hebben zich door klimaatsverandering in Nederland kunnen vestigen, zoals de tamariskblindwants. Deze wants leeft alleen op de tamarisk, een plant uit het Middellandse Zeegebied, maar is in de duinen op verschillende plekken verwilderd. Geholpen door de warme zomers en door de verwilderde planten heeft de tamariskblindwants zich vanuit Frankrijk verspreid naar België en Nederland.”