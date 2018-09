Nieuwe investeringen Shell goed voor de beeldvorming en 'goede business'

Oliegigant Shell heeft gisteren bekendgemaakt een extra investering te doen in onderzoek naar duurzame energie. En dat doet de multinational onder meer in Den Haag, dat een nieuw onderzoekslaboratorium krijgt. Het bedrijf steekt daar 200 miljoen dollar (172 miljoen euro) in. Of dat veel is? Volgens Remco de Boer, energieonderzoeker en energietransitiedeskundige, niet. Afgezet tegen de totale begroting van Shell is het een relatief kleine investering. Maar wel één, stelt hij, met een symbolisch belang.



En 'dat kan geen kwaad', want het concern 'ligt flink onder vuur in Nederland'. Onder meer vanuit de milieuactivistische hoek stuit het bedrijf op weerstand. Zo dreigt milieuorganisatie Milieudefensie een rechtszaak aan te spannen tegen Shell, omdat het bedrijf 'de grootste vervuiler van Nederland' zou zijn.