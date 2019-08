Nieuwe knuffelregen op komst bij wedstrijd ADO tegen Feyenoord

De oproep om de stoffen dieren in te zamelen, werd gisteren op de Facebookpagina van de partij geplaatst. Vanavond lieten ze in een nieuw bericht weten inmiddels al zoveel reacties te hebben gekregen, dat het niet meer mogelijk is om zelf de knuffels op te halen. ‘Gelukkig heeft zich een aantal bedrijven en stichtingen gemeld die bereid zijn om uw knuffels in ontvangst te nemen.’



Op 11 september 2016 gooiden ADO-fans honderden knuffels naar het vak onder hen, waar zieke kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis zaten. De indrukwekkende beelden van de actie die later de ‘knuffelregen’ werd genoemd, gingen de hele wereld over.



Ook bij de komende wedstrijd zitten er weer zieke kinderen uit het ziekenhuis onder het uitvak. Wie nog knuffels over heeft kan die bij meerdere verzamelpunten inleveren.