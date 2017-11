Nieuwe laptop voor weggeefwinkel na inbraak

Uitgerekend de weggeefwinkel, een winkel waar armen gratis spullen kunnen krijgen, werd bestolen. Onbekenden namen uit de Weggeefwinkel in Rijswijk een laptop en 30 euro mee. Na de inbraak in de Rijswijkse Weggeefwinkel deze week deed Rijswijk.tv een oproep om een laptop te schenken. Ronald, de eigenaar van Copiatek, reageerde hierop. Copiatek is een bedraf dat zich inzet voor veel maatschappelijke organisaties die niet veel geld te besteden hebben.