Nieuwe locatie voor prostitutie geeft ruimte voor vluggertje

Parkeer­deal Haagse coalitie: Transvaal krijgt lucht, Schevenin­gen onder de loep

6:52 Het was een van de meest beladen verkiezingsthema's, maar het Haagse parkeercompromis is gesmeed: de controversiële uitbreiding van betaald parkeren rond de Haagse Markt wordt teruggedraaid, er komt een nieuw draagvlakonderzoek naar betaald parkeren op Scheveningen en vergunninghouders mogen hun auto straks mogelijk in meer straten parkeren.