Nieuwe methode: Plastic en drinkpakken achteraf uit afval gevist

Apart

De gemeente stopt niét met het apart inzamelen van plastic, benadrukt wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, duurzaamheid). ,,Plastic en drinkpakken achteraf uit restafval vissen is een aanvulling om nog meer te kunnen scheiden", legt de wethouder uit. ,,De materialen thuis apart houden en in de juiste bak gooien is nog steeds de beste manier om ze te recyclen. Dit plastic is vaak schoner dan het plastic dat pas later uit afval wordt gevist." In Utrecht en Leiden wordt al gebruikgemaakt van de methode waarbij achteraf plastic gescheiden wordt. Ook Amsterdam gaat binnenkort op deze manier te werk, aldus de gemeentewoordvoerder.