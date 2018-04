Nieuwe moskee in voormalige Thomaskerk officieel geopend

Rechtbank­grif­fier krijgt taakstraf voor 'lekken'

21:43 De voormalig griffier van de Haagse rechtbank Suraghni D. (34) is vandaag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Ze kreeg de straf voor het schenden van haar ambtsgeheim en het plegen van valsheid in geschrifte.