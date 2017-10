Nieuwe naam Groep de Mos verbaast HSP: die leus was van ons

,,Deze verkiezingen gaan we nog in als Groep de Mos/Hart voor Den Haag, in 2022 laten we Groep de Mos dan los'', zei Richard de Mos dinsdagochtend.

De Mos had al eerder laten doorschemeren zijn eigen naam uit de partijnaam te willen halen. ,,We hebben hart voor Den Haag, dus dat is de beste naam.''